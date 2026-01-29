Premier Starmer bezoekt China om investeringen en relaties te versterken

  • January 29, 2026

De Britse premier Keir Starmer brengt deze week zijn eerste officiële bezoek aan China in acht jaar. Tijdens het bezoek wil hij nieuwe investeringen aantrekken en de bilaterale relaties tussen beide landen herstellen.

Voor de werknemers van Scunthorpe Steelworks, dat sinds 2020 in Chinese handen is, is het bezoek van groot belang. De fabriek kampt met dalende winsten en een dreigende sluiting, waardoor velen vrezen dat het VK afhankelijk wordt van buitenlandse leveranciers uit China, Rusland en Oekraïne. Dit kan de strategische positie van het land verzwakken.

Het Chinese bedrijf zoekt ondertussen juist extra investeringen en wil de relaties met het VK verbeteren, ondanks eerdere beschuldigingen van spionage die Beijing ontkent. Premier Starmer streeft naar deals die de economie en staalindustrie in het VK kunnen versterken.

Hoewel er hoop is op positieve veranderingen, blijven veel werknemers sceptisch over de haalbaarheid van herstel op lange termijn. Lokale en nationale politici waarschuwen dat zulke cruciale infrastructuur misschien nooit volledig in buitenlandse handen had mogen komen. De gemeenschap hoopt dat Starmer’s bezoek de toekomst van de fabriek daadwerkelijk kan verbeteren.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)