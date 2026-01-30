Toerisme Boven-Suriname

  • January 30, 2026

De presidentiële werkgroep Toerisme Ontwikkeling heeft op dinsdag 27 januari overleg gehad met lodgehouders uit het Boven-Surinamegebied om obstakels in de toerismesector te bespreken. Het gesprek past binnen de visie van president Jennifer Geerlings-Simons om toerisme te versterken als belangrijke economische pijler.

Ondernemers noemden vooral onzekerheid over grondenrechten, gebrekkige infrastructuur, milieuproblemen en beperkte bewustwording als belemmeringen voor groei. Voorzitter Rachel Pinas gaf aan dat er een integraal actieplan wordt opgesteld om toerisme op een duurzame en structurele manier te ontwikkelen.

