VP Rusland verkent woningbouwfinanciering tijdens bezoek aan ambassade

  • January 29, 2026

Vicepresident Gregory Rusland heeft vorige week een oriënterend bezoek gebracht aan ambassadeur Ricardo Panka in Nederland. Dit bezoek vond plaats tijdens zijn terugreis van het World Tourism Forum in Davos en gebeurde op uitnodiging van de ambassadeur.

Tijdens het onderhoud op de Surinaamse ambassade sprak de vicepresident onder meer over mogelijke financieringsmogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten in Suriname, met speciale aandacht voor woningbouw. Daarbij gaf hij aan dat het Nationaal Woningbouwfonds inmiddels formeel is ingesteld.

Na afronding van zijn bezoek keerde vicepresident Rusland dit weekend terug naar Suriname.

