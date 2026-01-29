Grofvuilinzameling ingezet tegen toename chikungunya

  • January 29, 2026

Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) is samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid gestart met een grootschalige grofvuilinzamelingsactie om de verspreiding van chikungunya terug te dringen. Door het verwijderen van afval wil men voorkomen dat muskieten zich voortplanten.

De actie ging op zaterdag 24 januari van start in het Marowijne-project en wordt uitgebreid naar onder meer Blauwgrond, Geyersvlijt en Clevia. De maatregel volgt op een stijging van het aantal chikungunya-besmettingen in verschillende wijken.

Bewoners worden opgeroepen actief mee te werken door hun erven schoon te houden en geen afval illegaal te dumpen. De gezamenlijke aanpak staat in het teken van het motto: “Mek’ un feti chikungunya samen.”

