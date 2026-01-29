Juristen waarschuwen voor overhaaste wetswijzigingen in rechterlijke macht

Wijzigingen in wetgeving moeten gericht zijn op de lange termijn en mogen niet worden ingevoerd om tijdelijke of eenzijdige belangen te dienen. Die boodschap stond centraal tijdens de informatie- en discussieavond van de Surinaamse Juristen Vereniging en het Surinaams Juristen Blad, die vrijdagavond werd gehouden.

Voorzitter van de Surinaamse Juristen Vereniging, Humphrey Schurman, gaf aan dat ingrijpende hervormingen, zoals het concept van de wet tot grondwettelijke reconstructie van de rechterlijke macht en de procureur-generaal, alleen kunnen slagen wanneer zij tot stand komen via een open en constructieve dialoog tussen alle betrokken juridische actoren. Volgens hem is brede betrokkenheid noodzakelijk om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en te versterken.

Advocaat Hugo Fernandes Mendes plaatste kanttekeningen bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Hij stelde dat onvoldoende wordt uitgelegd waarom bepaalde bepalingen zijn opgenomen, wat de toepasbaarheid en interpretatie van de wet in de praktijk bemoeilijkt.

Beide juristen benadrukten dat zorgvuldigheid, transparantie en heldere communicatie onmisbaar zijn bij wetgevingsprocessen die een directe impact hebben op de fundamenten van de rechtsstaat.