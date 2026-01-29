Samenwerking in zicht tussen Regionale Ontwikkeling en MCP

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is in overleg met de Melkcentrale Paramaribo (MCP) over een mogelijke samenwerking waarbij lokaal fruit van binnenlandse agrariërs wordt afgenomen. De gesprekken zijn gestart in verband met plannen van MCP om een sappenfabriek op te zetten voor de verwerking van Surinaams fruit.

Volgens MCP-directeur Monché Atompai kan dit initiatief bijdragen aan het structureel versterken van kleine landbouwondernemers, met name in het binnenland. Hij ziet kansen voor duurzame afzet en inkomenszekerheid voor agrariërs.

De betrokken partijen hebben aangegeven de gesprekken in de komende periode verder uit te werken en te verdiepen.