Samenwerking in zicht tussen Regionale Ontwikkeling en MCP

  • January 29, 2026

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is in overleg met de Melkcentrale Paramaribo (MCP) over een mogelijke samenwerking waarbij lokaal fruit van binnenlandse agrariërs wordt afgenomen. De gesprekken zijn gestart in verband met plannen van MCP om een sappenfabriek op te zetten voor de verwerking van Surinaams fruit.

Volgens MCP-directeur Monché Atompai kan dit initiatief bijdragen aan het structureel versterken van kleine landbouwondernemers, met name in het binnenland. Hij ziet kansen voor duurzame afzet en inkomenszekerheid voor agrariërs.

De betrokken partijen hebben aangegeven de gesprekken in de komende periode verder uit te werken en te verdiepen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)