Mentale gezondheid van vrouwen vraagt om gerichte aandacht

In rubriek 2 van Mental Health staat op vrijdag 23 januari de mentale gezondheid van vrouwen

centraal. In een gesprek met mental health coach Ruth Belfor wordt stilgestaan bij de unieke

factoren die van invloed zijn op het mentale welzijn van vrouwen.

Volgens Belfor vraagt de aanpak van mentale gezondheid bij vrouwen om een andere benadering

dan bij mannen. Biologische verschillen, met name hormonale schommelingen, spelen daarbij

een belangrijke rol. Verstoringen in de hormonale balans kunnen een aanzienlijke impact hebben

op het emotionele en mentale functioneren van vrouwen.

Belfor benadrukt daarom het belang van een sterk ondersteunend netwerk. Vrouwen hebben baat

bij een veilige omgeving waarin zij gehoord worden en waar tijdig passende ondersteuning en

begeleiding beschikbaar is.

Daarnaast wijst zij op het belang van rust en het bewust verspreiden van positieve energie. Het

blijven hangen in negativiteit, bijvoorbeeld via sociale media, helpt niemand vooruit. Een

positieve levenshouding en bewuste keuzes dragen volgens Belfor bij aan veerkracht en betere

mentale gezondheid.