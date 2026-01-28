Geen doorbraak in vredesgesprekken over Oekraïne

De vredesgesprekken tussen de Russische president Vladimir Poetin en een hoge Amerikaanse

delegatie over een einde aan de oorlog in Oekraïne hebben voorlopig geen resultaat opgeleverd.

Rusland blijft aandringen op volledige controle over de Donbas, iets wat Oekraïne weigert.

Eerder voerde Oekraïense president Volodymyr Zelensky overleg met Donald Trump over

mogelijke veiligheidsgaranties, maar hij beschuldigt Rusland van het ondermijnen van de

onderhandelingen. Vandaag vindt een vervolgronde plaats tussen Oekraïne, Rusland en de

Verenigde Staten in Abu Dhabi.

Tegelijkertijd lijdt Oekraïne onder een energiecrisis door Russische luchtaanvallen. In Kyiv

zitten veel gebouwen zonder stroom en verwarming. Nederland draagt daarom een extra 23

miljoen euro bij om de Oekraïense energiesector te ondersteunen.