Biografie belicht nalatenschap van ex-president Ramsewak Shankar

Ex-president Ramsewak Shankar moet herinnerd worden als een technocraat die in een post-

militaire periode de verantwoordelijkheid durfde te nemen om het land te leiden. Die visie deelde

historicus Eric Jagdew tijdens de presentatie van Shankars biografie in het University

Guesthouse.

De geautoriseerde biografie, ‘Ramsewak Shankar: een technocraat als minister, manager en

president in Suriname’, is het resultaat van vier jaar onderzoek. Shankar was president van

Suriname tussen 1988 en 1990, een periode waarin het land zich herstelde van jaren van militaire

overheersing. Hij zette zich in voor het versterken van de democratie, het bevorderen van

politieke stabiliteit en het herstellen van internationale relaties.

Volgens Jagdew kwam het boek voort uit onderzoek naar Hindostaanse pioniers en de structurele

onderbelichting van Shankars bijdrage aan de Surinaamse geschiedenis. Tot op heden is zijn

regeerperiode volgens de historicus onvoldoende belicht.

De 89-jarige oud-president gaf aan dankbaar te zijn dat zijn levensloop en politieke inzet nu zijn

vastgelegd. Hij sprak zijn waardering uit voor de universiteit, de auteur en allen die hebben

bijgedragen aan de totstandkoming van het boek.