Samenwerking tussen instanties cruciaal voor slachtofferzorg

Waarnemend hoofd Grasella Enny van Bureau Slachtofferzorg benadrukt dat betere

samenwerking tussen ministeries nodig is voor een effectieve begeleiding van cliënten. Volgens

haar verloopt de communicatie momenteel niet altijd vlot, wat kan leiden tot frustratie bij

slachtoffers en andere problemen.

Enny stelt dat er contactpersonen binnen de verschillende ministeries moeten komen, zodat

informatie sneller en efficiënter kan worden doorgegeven. Vanuit het bureau wordt er gezorgd

dat problemen tijdig worden opgepakt, zodat slachtoffers de ondersteuning krijgen die zij nodig

hebben.

Volgens Enny draait goede slachtofferzorg niet alleen om rechtvaardigheid, maar vooral om

herstel, begeleiding en het creëren van een veilige omgeving. Korte communicatielijnen en

heldere afspraken zijn daarbij essentieel.