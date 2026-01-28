Samenwerking tussen instanties cruciaal voor slachtofferzorg

Waarnemend hoofd Grasella Enny van Bureau Slachtofferzorg benadrukt dat betere
samenwerking tussen ministeries nodig is voor een effectieve begeleiding van cliënten. Volgens
haar verloopt de communicatie momenteel niet altijd vlot, wat kan leiden tot frustratie bij
slachtoffers en andere problemen.
Enny stelt dat er contactpersonen binnen de verschillende ministeries moeten komen, zodat
informatie sneller en efficiënter kan worden doorgegeven. Vanuit het bureau wordt er gezorgd
dat problemen tijdig worden opgepakt, zodat slachtoffers de ondersteuning krijgen die zij nodig
hebben.
Volgens Enny draait goede slachtofferzorg niet alleen om rechtvaardigheid, maar vooral om
herstel, begeleiding en het creëren van een veilige omgeving. Korte communicatielijnen en
heldere afspraken zijn daarbij essentieel.