Zeven GZA’s van Medische Zending beëdigd

  • January 27, 2026

Zeven gezondheidszorgassistenten (GZA) van de Medische Zending hebben afgelopen
donderdag 22 januari hun erkende opleiding succesvol afgerond en hun certificaat ontvangen.
Ondanks vertragingen door de COVID-19-pandemie hebben zij het intensieve traject volledig
doorlopen en worden zij direct ingezet in het verzorgingsgebied van de Medische Zending.

Tijdens de ceremonie werd benadrukt hoe belangrijk goed opgeleid zorgpersoneel is voor de
eerstelijnszorg in het binnenland. Deze nieuwe GZA’s versterken de capaciteit van het team en
dragen bij aan betere gezondheidszorg voor afgelegen gemeenschappen.

 

