Zeven GZA’s van Medische Zending beëdigd

Zeven gezondheidszorgassistenten (GZA) van de Medische Zending hebben afgelopen

donderdag 22 januari hun erkende opleiding succesvol afgerond en hun certificaat ontvangen.

Ondanks vertragingen door de COVID-19-pandemie hebben zij het intensieve traject volledig

doorlopen en worden zij direct ingezet in het verzorgingsgebied van de Medische Zending.

Tijdens de ceremonie werd benadrukt hoe belangrijk goed opgeleid zorgpersoneel is voor de

eerstelijnszorg in het binnenland. Deze nieuwe GZA’s versterken de capaciteit van het team en

dragen bij aan betere gezondheidszorg voor afgelegen gemeenschappen.