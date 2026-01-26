Ronde tafel om opleiding en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid start samen met de IDB sectorale
rondetafelgesprekken om de kloof tussen opleidingen en openstaande vacatures te verkleinen.
Werkgevers en opleiders brengen samen instapbanen en benodigde vaardigheden in kaart, zodat
praktijkgerichte trainingen beter aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.
Doel van deze aanpak is het Training for Employment-programma te versterken, werkzoekenden
sneller aan een baan te helpen, vacatures in sleutelsectoren te vullen en tegelijkertijd de
inzetbaarheid en economische groei te bevorderen.