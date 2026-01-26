Ronde tafel om opleiding en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid start samen met de IDB sectorale

rondetafelgesprekken om de kloof tussen opleidingen en openstaande vacatures te verkleinen.

Werkgevers en opleiders brengen samen instapbanen en benodigde vaardigheden in kaart, zodat

praktijkgerichte trainingen beter aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

Doel van deze aanpak is het Training for Employment-programma te versterken, werkzoekenden

sneller aan een baan te helpen, vacatures in sleutel­sectoren te vullen en tegelijkertijd de

inzetbaarheid en economische groei te bevorderen.