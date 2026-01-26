Dodelijk treinongeval Spanje mogelijk gevolg van eerdere spoorbreuk

Het zware treinongeluk in het zuiden van Spanje, waarbij 45 mensen om het leven kwamen, is
vermoedelijk veroorzaakt door een breuk in de rails die al aanwezig was vóór de ontsporing van
een Iryo-hogesnelheidstrein bij Adamuz. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het lopende
onderzoek.
Na de eerste ontsporing ontspoorden ook twee wagons van een Alvia-trein die met de
hogesnelheidstrein in botsing kwam. Het ongeval heeft geleid tot grote bezorgdheid over de
veiligheid van het Spaanse spoorwegnet.
Deze week deden zich nog drie andere treinincidenten voor in Spanje. Machinisten hebben
daarop opgeroepen tot een staking en vragen om betere veiligheidscontroles en duidelijkheid
over het onderhoud van het spoor.
Vooralsnog is niet vastgesteld of slecht onderhoud de directe oorzaak was van het ongeval, al is
bekend dat het getroffen spoortraject vorig jaar nog is vernieuwd. Het onderzoek naar de exacte
toedracht loopt nog.