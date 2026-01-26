Protesten in Minneapolis tegen ICE na dodelijke incidenten

  • January 26, 2026

Duizenden mensen in Minneapolis hebben in de vrieskou geprotesteerd tegen de
Amerikaanse immigratiedienst ICE, nadat 37‑jarige Renée Good was omgekomen
door een actie van de dienst. Demonstranten eisen dat ICE vertrekt en uiten hun
onvrede over het harde en vaak discriminerende optreden tegen migranten.

De protesten leidden tot honderden arrestaties, onder meer in het stadscentrum en
op de luchthaven van Minnesota. Daarnaast sloten veel winkels uit solidariteit en
bleven werknemers en studenten thuis, als onderdeel van een economische
“blackout”-actie. Ook de eerdere arrestatie van de 5‑jarige Liam Conejo Ramos en
zijn vader door ICE zorgde voor maatschappelijke verontwaardiging en versterkte
de oproepen tot verandering.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)