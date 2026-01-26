Protesten in Minneapolis tegen ICE na dodelijke incidenten

Duizenden mensen in Minneapolis hebben in de vrieskou geprotesteerd tegen de
Amerikaanse immigratiedienst ICE, nadat 37‑jarige Renée Good was omgekomen
door een actie van de dienst. Demonstranten eisen dat ICE vertrekt en uiten hun
onvrede over het harde en vaak discriminerende optreden tegen migranten.
De protesten leidden tot honderden arrestaties, onder meer in het stadscentrum en
op de luchthaven van Minnesota. Daarnaast sloten veel winkels uit solidariteit en
bleven werknemers en studenten thuis, als onderdeel van een economische
“blackout”-actie. Ook de eerdere arrestatie van de 5‑jarige Liam Conejo Ramos en
zijn vader door ICE zorgde voor maatschappelijke verontwaardiging en versterkte
de oproepen tot verandering.