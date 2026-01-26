IDB voert overleg over toekomst energie in Suriname

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft op donderdag 22 januari gesprekken

gevoerd met Staatsolie, EBS en de Surinaamse regering over de toekomst van de

energievoorziening. Tijdens het overleg stond het Energiesectorplan centraal, dat

investeringsbehoeften, bestuurlijke hervormingen en duurzaamheidsmaatregelen in kaart brengt.

Het doel is om consensus te bereiken over een actieplan dat Suriname voorbereidt op

toekomstige groei en industrialisatie, waarbij energie wordt gezien als een sleutelrol in de

ontwikkeling van het land.