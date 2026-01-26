IDB voert overleg over toekomst energie in Suriname

  • January 26, 2026

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft op donderdag 22 januari gesprekken
gevoerd met Staatsolie, EBS en de Surinaamse regering over de toekomst van de
energievoorziening. Tijdens het overleg stond het Energiesectorplan centraal, dat
investeringsbehoeften, bestuurlijke hervormingen en duurzaamheidsmaatregelen in kaart brengt.

Het doel is om consensus te bereiken over een actieplan dat Suriname voorbereidt op
toekomstige groei en industrialisatie, waarbij energie wordt gezien als een sleutelrol in de
ontwikkeling van het land.

