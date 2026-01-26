Chikungunya-uitbraak bedreigt arbeidsproductiviteit

De chikungunya-uitbraak kan volgens internist-infectioloog Stephen Vreden een flinke druk
leggen op het arbeidsbestand. In het programma Questions & Answers legde hij uit dat veel
mensen door de symptomen tijdelijk niet kunnen werken, wat negatieve gevolgen kan hebben
voor de productiviteit.
Hoewel de uitbraak nog in een vroeg stadium zit, wordt er al gewerkt aan het vergroten van de
bewustwording bij de bevolking. Dit moet verdere verspreiding en verergering van het virus
helpen voorkomen, benadrukte Vreden.
De volledige aflevering is terug te kijken via de socialmediakanalen van ATV-Suriname en de
Telesur Plus-app.