Chikungunya-uitbraak bedreigt arbeidsproductiviteit

De chikungunya-uitbraak kan volgens internist-infectioloog Stephen Vreden een flinke druk

leggen op het arbeidsbestand. In het programma Questions & Answers legde hij uit dat veel

mensen door de symptomen tijdelijk niet kunnen werken, wat negatieve gevolgen kan hebben

voor de productiviteit.

Hoewel de uitbraak nog in een vroeg stadium zit, wordt er al gewerkt aan het vergroten van de

bewustwording bij de bevolking. Dit moet verdere verspreiding en verergering van het virus

helpen voorkomen, benadrukte Vreden.

