Amerikaanse aanval op vermoedelijke drugsboot in Stille Oceaan

Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een aanval uitgevoerd op een boot die
mogelijk betrokken was bij drugssmokkel in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie, uitgevoerd
door het Southern Command, leidde tot twee doden en één overlevende, waarna de Amerikaanse
kustwacht werd ingeschakeld om naar hem te zoeken.
De VS beschouwt deze acties als onderdeel van een bredere campagne tegen drugsvervoer over
zee, maar er is geen openbaar bewijs dat de aangevallen boot daadwerkelijk drugs vervoerde. De
actie volgt op eerdere operaties, waaronder de detentie van de Venezolaanse president Nicolás
Maduro, gericht op het terugdringen van internationale drugshandel.