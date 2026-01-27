Amerikaanse aanval op vermoedelijke drugsboot in Stille Oceaan

Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een aanval uitgevoerd op een boot die

mogelijk betrokken was bij drugssmokkel in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie, uitgevoerd

door het Southern Command, leidde tot twee doden en één overlevende, waarna de Amerikaanse

kustwacht werd ingeschakeld om naar hem te zoeken.

De VS beschouwt deze acties als onderdeel van een bredere campagne tegen drugsvervoer over

zee, maar er is geen openbaar bewijs dat de aangevallen boot daadwerkelijk drugs vervoerde. De

actie volgt op eerdere operaties, waaronder de detentie van de Venezolaanse president Nicolás

Maduro, gericht op het terugdringen van internationale drugshandel.