Vrachtschip kapseist bij betwiste Scarborough Shoal: doden en vermisten

Een vrachtschip met 21 opvarenden is gekapseisd in de Zuid-Chinese Zee, nabij de betwiste

Scarborough Shoal. Zeventien opvarenden konden worden gered, maar twee van hen zijn later

overleden aan hun verwondingen. Vier personen worden nog vermist. Eén opvarende verkeerde

in kritieke toestand en is medisch behandeld.

Reddingsteams zijn opgeschaald en blijven zoeken naar de vermisten. Aan boord van het schip

bevonden zich Filipijnse burgers. Het schip kapseisde op ongeveer 101 kilometer ten

noordwesten van de zandbank Scarborough Shoal.

De oorzaak van het incident is vooralsnog onbekend. De Zuid-Chinese Zee is een van de drukste

handelsroutes ter wereld en kent naast intensieve scheepvaart ook aanhoudende territoriale

spanningen.

De Scarborough Shoal wordt sinds 2012 gecontroleerd door China, maar wordt eveneens

opgeëist door de Filipijnen. Het gebied is vaker het toneel van confrontaties tussen Chinese en

Filipijnse schepen. Ook Vietnam, Maleisië, Brunei en Taiwan maken aanspraak op delen van

deze zee.