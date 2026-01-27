Vrachtschip kapseist bij betwiste Scarborough Shoal: doden en vermisten

Een vrachtschip met 21 opvarenden is gekapseisd in de Zuid-Chinese Zee, nabij de betwiste
Scarborough Shoal. Zeventien opvarenden konden worden gered, maar twee van hen zijn later
overleden aan hun verwondingen. Vier personen worden nog vermist. Eén opvarende verkeerde
in kritieke toestand en is medisch behandeld.
Reddingsteams zijn opgeschaald en blijven zoeken naar de vermisten. Aan boord van het schip
bevonden zich Filipijnse burgers. Het schip kapseisde op ongeveer 101 kilometer ten
noordwesten van de zandbank Scarborough Shoal.
De oorzaak van het incident is vooralsnog onbekend. De Zuid-Chinese Zee is een van de drukste
handelsroutes ter wereld en kent naast intensieve scheepvaart ook aanhoudende territoriale
spanningen.
De Scarborough Shoal wordt sinds 2012 gecontroleerd door China, maar wordt eveneens
opgeëist door de Filipijnen. Het gebied is vaker het toneel van confrontaties tussen Chinese en
Filipijnse schepen. Ook Vietnam, Maleisië, Brunei en Taiwan maken aanspraak op delen van
deze zee.