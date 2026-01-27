Hard optreden tegen oppositie in Oeganda na verkiezingen

Na de recente verkiezingen in Oeganda heeft legerchef Muhoozi Kainerugaba, zoon van

president Yoweri Museveni, hard uitgehaald naar de oppositie. Volgens hem zijn bij de onlusten

dertig mensen omgekomen en zijn ongeveer tweeduizend aanhangers van de National Unity

Platform (NUP) gearresteerd, de partij van oppositieleider Bobi Wine.

Kainerugaba bestempelde de oppositie als “terroristen” en dreigde met verdere maatregelen

tegen partijleden. Internationale waarnemers hebben hun zorgen geuit over het geweld en de

vermeende onderdrukking van politieke tegenstanders.

De gebeurtenissen hebben het wantrouwen onder vooral jonge Oegandezen tegenover de

regering verder vergroot. Bobi Wine zou uit veiligheidsoverwegingen zijn woning hebben

verlaten uit vrees voor arrestatie.