Hard optreden tegen oppositie in Oeganda na verkiezingen

Na de recente verkiezingen in Oeganda heeft legerchef Muhoozi Kainerugaba, zoon van
president Yoweri Museveni, hard uitgehaald naar de oppositie. Volgens hem zijn bij de onlusten
dertig mensen omgekomen en zijn ongeveer tweeduizend aanhangers van de National Unity
Platform (NUP) gearresteerd, de partij van oppositieleider Bobi Wine.
Kainerugaba bestempelde de oppositie als “terroristen” en dreigde met verdere maatregelen
tegen partijleden. Internationale waarnemers hebben hun zorgen geuit over het geweld en de
vermeende onderdrukking van politieke tegenstanders.
De gebeurtenissen hebben het wantrouwen onder vooral jonge Oegandezen tegenover de
regering verder vergroot. Bobi Wine zou uit veiligheidsoverwegingen zijn woning hebben
verlaten uit vrees voor arrestatie.