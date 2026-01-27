Russische luchtaanvallen op Oekraïne veroorzaken grootschalige stroomuitval

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is begonnen met het opstellen van een
nationaal actieplan voor technisch en beroepsonderwijs (TVET) voor 2025–2030. Dit gebeurt
binnen het project “Enhancement of Technical and Vocational Education and Training”,
gefinancierd door de Caribbean Development Bank.

Het plan heeft als doel de kwaliteit, relevantie en toegankelijkheid van technisch en
beroepsonderwijs te verbeteren. Zo wil Suriname de aansluiting op de arbeidsmarkt versterken,
praktische vaardigheden ontwikkelen en het menselijk kapitaal duurzaam vergroten.

