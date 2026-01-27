BLTO dient petitie in bij president over achterstallige betalingen en beleid

De Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) heeft op vrijdag 23 januari een petitie
ingediend bij president Jennifer Geerlings-Simons. De bond vroeg daarin aandacht voor diverse
problemen binnen het technisch onderwijs, waaronder achterstallige betalingen en onvrede over
het gevoerde beleid.
President Simons zegde toe dat de openstaande salarissen, overuren en andere tegoeden van de
leerkrachten op korte termijn zullen worden uitbetaald. Daarnaast spraken de onderwijzers hun
eis uit voor het ontslag van minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Volgens de president is het een principekwestie dat werknemers die hun arbeid hebben verricht,
recht hebben op volledige en tijdige betaling. Zij gaf aan samen met de minister van Onderwijs
het gesprek te willen aangaan met de leerkrachten om structurele verbeteringen door te voeren
binnen het beroepsonderwijs.
Simons benadrukte tot slot dat zij geen valse verwachtingen wil wekken, maar wil toewerken
naar realistische en duurzame oplossingen.