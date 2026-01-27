Achterstallig loon 52 werknemers wordt geregeld, formele aanstelling ontbreekt

In december deed de rechter uitspraak in een zaak van 52 werknemers tegen het ministerie van

Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. De staat is veroordeeld tot uitbetaling van het

achterstallige loon.

De werknemers maakten deel uit van een groep van 86 personen die vóór de verkiezingen van

mei 2025 bij het ministerie werkzaam waren zonder officiële missive of beschikking. Slechts

enkelen hadden een SZF-kaart, wat volgens minister Stephen Tsang niet mogelijk is zonder

formele aanstelling.

Tsang benadrukt dat het ministerie zal zorgen voor de uitbetaling van de 52 werknemers, maar

dat dit geen aanwijzing is dat de leiding “brodeloos” heeft gehandeld. Het probleem ligt volgens

hem bij de wijze waarop deze personen zonder formele aanstelling zijn ingezet. Maatregelen

zullen worden genomen tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.