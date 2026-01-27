Minister Tsang: alle zandwegen moeten op termijn worden verhard

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven dat hij

ernaar streeft om alle zandwegen in Suriname te verharden. In een gesprek met de nieuwsdienst

benadrukte hij dat de dienstverlening van zijn ministerie tijdens zijn ambtstermijn verder zal

worden verbeterd en dat infrastructurele projecten zorgvuldig en efficiënt moeten worden

uitgevoerd.

Volgens Tsang is het noodzakelijk om eerst een realistische en gefaseerde planning op te stellen

voor het verharden van de zandwegen. De financiële middelen voor een dergelijk omvangrijk

project zijn op dit moment nog niet volledig beschikbaar.

De minister gaf verder aan dat de afgelopen maanden al belangrijke stappen zijn gezet op het

gebied van wegenbouw en natte infrastructuur. De samenleving kan volgens hem nu al resultaten

waarnemen, terwijl in de komende periode verdere verbeteringen worden verwacht.