Canada buitenspel gezet bij Trumps Vredesraad na Davos-toespraak

De Verenigde Staten hebben Canada uitgesloten van deelname aan de nieuw opgerichte

Vredesraad van president Donald Trump. De stap lijkt verband te houden met de toespraak van

de Canadese premier Mark Carney tijdens het World Economic Forum in Davos, waar hij

waarschuwde voor het afbrokkelen van de internationale orde onder autoritaire leiders. Zijn

speech werd internationaal positief ontvangen.

Trump reageerde scherp en verklaarde dat Canada zijn voortbestaan te danken zou hebben aan de

Verenigde Staten. De Vredesraad, die oorspronkelijk was opgezet om de vrede in Gaza te

monitoren, wordt door Trump nu gepresenteerd als een breder platform voor internationale

conflictoplossing en mogelijk als alternatief voor de Verenigde Naties.

Onder westerse bondgenoten is de bereidheid tot deelname beperkt. Het Verenigd Koninkrijk,

Frankrijk en Spanje hebben deelname afgewezen. Andere landen hebben aangegeven eerst intern

overleg te willen voeren voordat zij een definitief standpunt innemen.

De Vredesraad werd officieel gelanceerd in Davos met de aanwezigheid van negentien

staatshoofden en regeringsleiders, waaronder de Hongaarse premier Viktor Orbán en de

Argentijnse president Javier Milei. Rusland ontving eveneens een uitnodiging, maar gaf aan de

kwestie eerst intern te willen bespreken.

Trump is benoemd tot voorzitter van de raad en liet doorschemeren dat deze rol in theorie ook na

zijn presidentschap kan voortduren.