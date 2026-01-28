Canada buitenspel gezet bij Trumps Vredesraad na Davos-toespraak

De Verenigde Staten hebben Canada uitgesloten van deelname aan de nieuw opgerichte
Vredesraad van president Donald Trump. De stap lijkt verband te houden met de toespraak van
de Canadese premier Mark Carney tijdens het World Economic Forum in Davos, waar hij
waarschuwde voor het afbrokkelen van de internationale orde onder autoritaire leiders. Zijn
speech werd internationaal positief ontvangen.
Trump reageerde scherp en verklaarde dat Canada zijn voortbestaan te danken zou hebben aan de
Verenigde Staten. De Vredesraad, die oorspronkelijk was opgezet om de vrede in Gaza te
monitoren, wordt door Trump nu gepresenteerd als een breder platform voor internationale
conflictoplossing en mogelijk als alternatief voor de Verenigde Naties.
Onder westerse bondgenoten is de bereidheid tot deelname beperkt. Het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Spanje hebben deelname afgewezen. Andere landen hebben aangegeven eerst intern
overleg te willen voeren voordat zij een definitief standpunt innemen.
De Vredesraad werd officieel gelanceerd in Davos met de aanwezigheid van negentien
staatshoofden en regeringsleiders, waaronder de Hongaarse premier Viktor Orbán en de
Argentijnse president Javier Milei. Rusland ontving eveneens een uitnodiging, maar gaf aan de
kwestie eerst intern te willen bespreken.
Trump is benoemd tot voorzitter van de raad en liet doorschemeren dat deze rol in theorie ook na
zijn presidentschap kan voortduren.