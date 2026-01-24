Suriname meldt acht chikungunya-gevallen; mogelijk geïmporteerde besmetting

Suriname heeft recent acht bevestigde gevallen van chikungunya geregistreerd. Volgens Rakesh

Gajadhar, directeur van Volksgezondheid, is het waarschijnlijk dat de uitbraak te maken heeft

met een geïmporteerd geval, aangezien geen van de patiënten recent heeft gereisd.

Gajadhar legt uit dat het virus zich verspreidt via de Aedes aegypti-mug. Een mug kan het virus

overdragen door eerst een besmet persoon te steken en daarna een ander individu te bijten,

waardoor nieuwe infecties ontstaan.

De directeur wijst op het belang van alertheid en preventieve maatregelen, vooral in gebieden

waar de mug voorkomt, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.