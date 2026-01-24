Pionier van de Surinaamse televisie Ruben “Ben” Fazal Alikhan overleden

Ruben “Ben” Fazal Alikhan, een van de grondleggers van de Surinaamse televisie en een icoon

binnen de mediawereld, is woensdagochtend overleden. Dat bevestigt zijn zoon Clint aan onze

redactie. Fazal kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen en werd 75 jaar.

Volgens zijn zoon betekent het overlijden van Ben Fazal een groot verlies voor de Surinaamse

mediasector. Met zijn heengaan verliest de mediawereld een van haar meest invloedrijke

pioniers. Hoewel zijn gezondheid de afgelopen periode achteruitging, kwam het overlijden voor

de familie toch onverwacht en als een schok.

Ruben Harold Fazal Alikhan begon zijn mediacarrière in 1968 bij de Surinaamse Televisie

Stichting (STVS). Hij was toen pas 18 jaar oud. In de jaren daarna vervulde hij een sleutelrol in

de ontwikkeling van televisie in Suriname, zowel voor als achter de camera. Als cameraman,

regisseur en presentator leverde hij een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het

medium.

Naast STVS was Fazal ook actief bij ABC en later bij ATV. Bij die laatste zender bleef hij zelfs

na zijn pensionering nog betrokken en nam hij gedurende korte tijd de eindredactie op zich.

ATV heeft haar medeleven betuigd aan de Surinaamse samenleving, de mediawereld en in het

bijzonder aan de nabestaanden van Ben Fazal Alikhan.