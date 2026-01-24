Bureau Slachtofferzorg strijdt tegen beperkingen in mentale hulpverlening

Het Bureau Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en Politie staat voor grote uitdagingen

bij het bieden van mentale ondersteuning aan slachtoffers. Een belangrijke beperking is dat de

SZF-verzekering alleen de kosten van een psychiater dekt, terwijl behandeling door een

psycholoog niet wordt vergoed.

Waarnemend hoofd Grasella Enny zegt dat veel slachtoffers hun behandeling afzeggen uit angst

voor stigmatisering zodra ze horen dat ze een psychiater moeten bezoeken. “Zelfs wanneer

slachtoffers toestemming geven, verschijnen ze vaak niet bij de afspraak. Dit is een

veelvoorkomend probleem,” aldus Enny.

Daarnaast wijst zij op de noodzaak van een eigen opvangcentrum. Dagelijks krijgt het bureau te

maken met gevallen waarbij slachtoffers bescherming nodig hebben, maar die momenteel niet

kan worden geboden.

Enny hoopt dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen om nazorg en mentale hulp te

verlenen aan slachtoffers en andere cliënten. Ondanks financiële en structurele beperkingen blijft

het bureau zich inzetten om de noodzakelijke ondersteuning te bieden.