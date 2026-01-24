Havenbeveiliging in Suriname aangescherpt met internationale trainingen

De groeiende activiteiten in de olie- en gassector zorgen ervoor dat Suriname zijn
havenbeveiliging naar een hoger niveau moet tillen. Dat stelt Jerry Douglas, manager Maritime
Security bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Volgens hem zal het toenemend
scheepvaartverkeer strengere naleving van internationale veiligheidsnormen vereisen.
In dat kader wordt van 19 tot en met 22 januari 2026 een intensieve training verzorgd voor
personeel dat belast is met de uitvoering van havenbeveiligingsplannen. De training wordt
georganiseerd door de Stichting Logistiek Onderwijs in samenwerking met de Caribbean
Maritime University en vindt plaats in het Lalla Rookh-gebouw.
De trainingen worden verzorgd door internationaal erkende partners en zijn gericht op het
bijschaven van kennis en competenties van het betrokken personeel. Een belangrijk onderdeel is
het vergroten van het bewustzijn rondom mogelijke dreigingen binnen havengebieden en het
belang van preventieve maatregelen.
Douglas benadrukt dat niet alleen beveiligingspersoneel deelneemt aan de training. Ook
medewerkers die indirect betrokken zijn bij havenactiviteiten worden meegenomen. Volgens hem
is het essentieel dat iedereen binnen de havenomgeving begrijpt waarom veiligheid een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de
maritieme sector.