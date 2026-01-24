Havenbeveiliging in Suriname aangescherpt met internationale trainingen

De groeiende activiteiten in de olie- en gassector zorgen ervoor dat Suriname zijn

havenbeveiliging naar een hoger niveau moet tillen. Dat stelt Jerry Douglas, manager Maritime

Security bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Volgens hem zal het toenemend

scheepvaartverkeer strengere naleving van internationale veiligheidsnormen vereisen.

In dat kader wordt van 19 tot en met 22 januari 2026 een intensieve training verzorgd voor

personeel dat belast is met de uitvoering van havenbeveiligingsplannen. De training wordt

georganiseerd door de Stichting Logistiek Onderwijs in samenwerking met de Caribbean

Maritime University en vindt plaats in het Lalla Rookh-gebouw.

De trainingen worden verzorgd door internationaal erkende partners en zijn gericht op het

bijschaven van kennis en competenties van het betrokken personeel. Een belangrijk onderdeel is

het vergroten van het bewustzijn rondom mogelijke dreigingen binnen havengebieden en het

belang van preventieve maatregelen.

Douglas benadrukt dat niet alleen beveiligingspersoneel deelneemt aan de training. Ook

medewerkers die indirect betrokken zijn bij havenactiviteiten worden meegenomen. Volgens hem

is het essentieel dat iedereen binnen de havenomgeving begrijpt waarom veiligheid een

gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de

maritieme sector.