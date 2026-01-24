Renovatie OS 2 Livorno zorgt voor veiliger en prettiger leeromgeving

De Openbare School 2 Livorno aan de Pandit Paltan Tewarieweg beschikt sinds deze week over

een vernieuwd schoolgebouw. Dankzij ondersteuning van de Staatsolie Foundation en GOW2

heeft de school een grondige renovatie ondergaan. De officiële oplevering vond plaats op

dinsdag 20 januari.

Tijdens de renovatie is het schoolgebouw uitgebreid aangepakt. Leslokalen zijn opnieuw

geschilderd, verouderde plafonds en wandplaten zijn vervangen en de toiletgroepen zijn

opgeknapt. Met deze werkzaamheden is de school niet alleen veiliger geworden, maar ook beter

ingericht op een kindvriendelijke en comfortabele leeromgeving.

Schoolleider Nielma Paltie geeft aan dat de verbeteringen direct merkbaar zijn. Volgens haar

hebben de vernieuwde ruimtes een positieve invloed op het leerproces van de leerlingen en

dragen zij bij aan meer motivatie en werkplezier bij de leerkrachten.

Rishma Badal van de Staatsolie Foundation spreekt van een geslaagd project en wijst op de

prettige samenwerking met GOW2. Het renovatietraject startte in oktober 2025 en is volgens

haar efficiënt en volgens planning uitgevoerd. Zij benadrukt dat de Foundation zich structureel

inzet voor de versterking van het onderwijs.

De Staatsolie Foundation voert inmiddels al bijna vijftien jaar maatschappelijke projecten uit.

Daarbij staat de ontwikkeling van Suriname centraal, met bijzondere aandacht voor investeringen

die ten goede komen aan leerlingen en het onderwijs.