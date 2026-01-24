Renovatie OS 2 Livorno zorgt voor veiliger en prettiger leeromgeving

De Openbare School 2 Livorno aan de Pandit Paltan Tewarieweg beschikt sinds deze week over
een vernieuwd schoolgebouw. Dankzij ondersteuning van de Staatsolie Foundation en GOW2
heeft de school een grondige renovatie ondergaan. De officiële oplevering vond plaats op
dinsdag 20 januari.
Tijdens de renovatie is het schoolgebouw uitgebreid aangepakt. Leslokalen zijn opnieuw
geschilderd, verouderde plafonds en wandplaten zijn vervangen en de toiletgroepen zijn
opgeknapt. Met deze werkzaamheden is de school niet alleen veiliger geworden, maar ook beter
ingericht op een kindvriendelijke en comfortabele leeromgeving.
Schoolleider Nielma Paltie geeft aan dat de verbeteringen direct merkbaar zijn. Volgens haar
hebben de vernieuwde ruimtes een positieve invloed op het leerproces van de leerlingen en
dragen zij bij aan meer motivatie en werkplezier bij de leerkrachten.
Rishma Badal van de Staatsolie Foundation spreekt van een geslaagd project en wijst op de
prettige samenwerking met GOW2. Het renovatietraject startte in oktober 2025 en is volgens
haar efficiënt en volgens planning uitgevoerd. Zij benadrukt dat de Foundation zich structureel
inzet voor de versterking van het onderwijs.
De Staatsolie Foundation voert inmiddels al bijna vijftien jaar maatschappelijke projecten uit.
Daarbij staat de ontwikkeling van Suriname centraal, met bijzondere aandacht voor investeringen
die ten goede komen aan leerlingen en het onderwijs.