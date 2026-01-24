Handelsspanning tussen Ecuador en Colombia na aankondiging importtarief

Ecuador heeft aangekondigd vanaf 1 februari een importheffing van 30 procent in te voeren op

alle goederen uit Colombia. President Daniel Noboa zegt dat de maatregel noodzakelijk is

vanwege gebrekkige samenwerking van het buurland bij de aanpak van drugshandel en illegale

mijnbouw in het grensgebied.

Volgens Noboa zijn herhaalde pogingen tot overleg niet omgezet in concrete gezamenlijke acties.

De heffing blijft van kracht totdat Colombia en Ecuador samen aantoonbare stappen ondernemen

tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Ook het oplopende handelsdeficit, dat jaarlijks meer

dan 1 miljard dollar bedraagt, en de toename van drugsgerelateerd geweld in Ecuador spelen een

rol bij het besluit.

Colombia heeft aangegeven de situatie te zullen heroverwegen en indien nodig te reageren op

basis van wederkerigheid. Tegelijkertijd stelt het Colombiaanse defensieapparaat dat er al

gezamenlijke operaties worden uitgevoerd tegen drugssmokkel. De aangekondigde

tariefverhoging kan de economische banden tussen beide landen onder druk zetten, aangezien

Colombia een belangrijke leverancier is van elektriciteit en andere essentiële goederen aan

Ecuador.