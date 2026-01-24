Handelsspanning tussen Ecuador en Colombia na aankondiging importtarief

Ecuador heeft aangekondigd vanaf 1 februari een importheffing van 30 procent in te voeren op
alle goederen uit Colombia. President Daniel Noboa zegt dat de maatregel noodzakelijk is
vanwege gebrekkige samenwerking van het buurland bij de aanpak van drugshandel en illegale
mijnbouw in het grensgebied.
Volgens Noboa zijn herhaalde pogingen tot overleg niet omgezet in concrete gezamenlijke acties.
De heffing blijft van kracht totdat Colombia en Ecuador samen aantoonbare stappen ondernemen
tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Ook het oplopende handelsdeficit, dat jaarlijks meer
dan 1 miljard dollar bedraagt, en de toename van drugsgerelateerd geweld in Ecuador spelen een
rol bij het besluit.
Colombia heeft aangegeven de situatie te zullen heroverwegen en indien nodig te reageren op
basis van wederkerigheid. Tegelijkertijd stelt het Colombiaanse defensieapparaat dat er al
gezamenlijke operaties worden uitgevoerd tegen drugssmokkel. De aangekondigde
tariefverhoging kan de economische banden tussen beide landen onder druk zetten, aangezien
Colombia een belangrijke leverancier is van elektriciteit en andere essentiële goederen aan
Ecuador.