Macron-Trumprelatie gespannen na openbaar gedeeld privébericht

  • January 23, 2026

De spanningen tussen Emmanuel Macron en Donald Trump nemen toe, nadat Trump een bericht openbaar maakte dat hij als privé van Macron beschouwde. Het bericht ging over de G7-bijeenkomst in Parijs en besprak onderwerpen zoals Syrië, Iran en Groenland.

Macron bevestigde dat het bericht authentiek is, maar uitte kritiek op het publieke karakter ervan en waarschuwde tegen intimidatie en bedreigingen. Trump reageerde op zijn beurt spottend en dreigde met een tariefverhoging van 200% op Franse wijnen en champagne.

De uitwisseling benadrukt de toenemende wrijving tussen de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten en zet de relatie Macron-Trump verder onder druk.

