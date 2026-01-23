41 doden bij zware treinbotsing in Zuid-Spanje

  • January 23, 2026

Het dodental bij de treinramp in Zuid-Spanje is inmiddels opgelopen tot 41. Hulpdiensten zetten kranen in om de zwaar beschadigde wagons te tillen en zoeken nog steeds naar overlevenden en lichamen. Eerder werden meerdere slachtoffers gevonden die moeilijk bereikbaar waren, waardoor het aantal doden mogelijk nog verder kan stijgen.

In Andalusië liggen momenteel 39 gewonden in ziekenhuizen, waaronder 13 op de intensive care en vier kinderen. Het ongeluk vond plaats toen de achterste wagons van een trein van Málaga naar Madrid ontspoorden en frontaal botsten op een tegemoetkomende trein. Lichamen werden verspreid over honderden meters van de botsing aangetroffen.

Het lopende onderzoek concentreert zich op een mogelijke breuk in de rails. De spoorwegmaatschappij sluit uit dat menselijke fouten een rol hebben gespeeld. Als reactie op de ramp heeft Spanje drie dagen nationale rouw afgekondigd.

