Britse regering overweegt sociale-mediaverbod voor kinderen

De Britse regering onderzoekt de mogelijkheid om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 16 jaar. De stap komt na toenemende oproepen van politici en maatschappelijke organisaties om kinderen beter te beschermen tegen de risico’s van online platforms.

Afgelopen weekend riepen meer dan zestig Labour-parlementsleden premier Starmer op in een open brief om een verbod in te voeren. Eerder gaf ook de leider van de Conservatieve Partij aan dat zijn partij sociale media voor jongeren onder de 16 jaar zal beperken als zij na de volgende verkiezingen aan de macht komt.

Australië voerde in december vorig jaar als eerste land ter wereld een vergelijkbaar verbod in. Platforms zoals Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Threads, X, YouTube en Twitch mogen daar geen kinderen onder de 16 jaar toelaten.

De Britse regering kondigde aan dat ministers binnenkort Australië zullen bezoeken om van hun aanpak te leren. Premier Starmer benadrukte dat het belangrijk is kinderen beter te beschermen tegen de mogelijke negatieve effecten van sociale media, terwijl de regering zorgvuldig onderzoekt hoe een dergelijk beleid uitgevoerd kan worden.