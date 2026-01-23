Bosbranden in Zuid-Chili verwoesten dorpen en eisen tientallen levens

Zware bosbranden in het zuiden van Chili hebben het leven gekost aan minstens twintig mensen en duizenden bewoners gedwongen hun huizen te verlaten. De branden begonnen uit een enkele vonk, maar hebben inmiddels complete dorpen in de regio Bío Bío verwoest.

Meer dan 6.000 woningen zijn in vlammen opgegaan, terwijl de extreme hitte, harde wind en aanhoudende droogte de situatie ernstig bemoeilijkten. Veel bewoners probeerden aanvankelijk hun huizen te beschermen, maar konden het vuur uiteindelijk niet ontwijken. Brandweerlieden blijven zoeken naar overlevenden, terwijl smeulende bosresten en nieuwe vuurhaarden het gevaar nog steeds vergroten.

Lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en organiseren distributies van voedsel, kleding en veterinaire hulp voor getroffen huisdieren. Nieuwe evacuaties zijn inmiddels in gang gezet, omdat de omliggende bossen nog steeds brandgevaarlijk zijn.

De verwoestingen onderstrepen de kwetsbaarheid van Chili voor natuurgeweld, zoals bosbranden, aardbevingen, tsunami’s en overstromingen. De getroffen gemeenschappen en hulpdiensten staan voor een langdurige en zware nasleep van deze ramp.