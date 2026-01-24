Poetin opent deur naar inzet bevroren Russische activa bij vrede met Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft aangegeven bereid te zijn bevroren Russische

tegoeden te gebruiken voor de wederopbouw van oorlogsgebieden in Oekraïne, mits er een

vredesakkoord en een definitieve wapenstilstand tot stand komen. Het betreft activa die

momenteel zijn geblokkeerd in de Verenigde Staten en Europa.

Deskundigen wijzen erop dat het voorstel vooral een politieke boodschap is, aangezien Rusland

geen controle heeft over de middelen en het merendeel ervan in Europese handen is. Bovendien

blijft onduidelijk voor welke gebieden het geld zou worden ingezet. De uitlating wordt gezien als

een strategische benadering richting de Verenigde Staten en president Trump, zonder directe

gevolgen voor het verloop van het conflict.