Sandew Hira belicht Surinaams verzet tegen kolonialisme in nieuw boek

Schrijver en onderzoeker Sandew Hira heeft zijn nieuwste werk Van Priary tot en met De Kom gisteren toegelicht tijdens een lezing. Het boek behandelt het Surinaamse verzet tegen kolonialisme tussen 1630 en 1940 en onderzoekt de blijvende impact van de koloniale periode op de samenleving.

Hira vertelde dat zijn onderzoek mede werd versterkt door steun vanuit verschillende bronnen. Een ontmoeting in 2009 met een Amerikaanse professor bracht hem bovendien in contact met dekoloniale literatuur, die een belangrijke inspiratiebron vormde voor zijn boek.

In zijn studie richt Hira zich specifiek op Priary, een inheemse leider van de Kari’na en aanvoerder tijdens de inheemse oorlog tegen het Nederlandse koloniale gezag. Volgens Hira is het cruciaal om te bepalen hoe en vanuit welk perspectief deze geschiedenis kan worden beschreven binnen de Surinaamse geschiedschrijving.

De lezing werd georganiseerd door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met de Faculteit der Humaniora van de universiteit. Hira hoopt dat zijn onderzoek studenten en docenten helpt een bredere kijk te ontwikkelen bij hun historische onderzoeken.