’s Lands Hospitaal versterkt zorg met nieuwe echoapparatuur

Het ’s Lands Hospitaal heeft zijn medische voorzieningen uitgebreid met geavanceerde echoapparatuur. De apparatuur werd op maandag 19 januari officieel in gebruik genomen tijdens de opening van de nieuwe buckykamer en werd geschonken door Stichting Grateful Giving. De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid.

Volgens voorzitter Rashmi Jadnanansing zet Stichting Grateful Giving zich actief in voor de versterking en verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Daarbij richt de stichting zich niet alleen op Paramaribo, maar ook op ondersteuning in verschillende districten. Zij benadrukte dat dit initiatief aantoont dat jongeren een concrete en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de zorgsector.

Minister Misiekaba gaf aan dat de nieuwe echoapparatuur een belangrijke ondersteuning zal vormen voor de medische diensten van het ziekenhuis. Gezien de huidige uitdagingen binnen de gezondheidszorg is elke verbetering volgens hem van grote waarde.

De donatie onderstreept volgens de minister hoe samenwerking tussen jongeren en maatschappelijke organisaties kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en versterking van de gezondheidszorg in Suriname.