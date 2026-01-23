Nieuwe rubriek ‘Mental Health’ doorbreekt taboe rond emoties bij mannen

Vanaf dinsdag 20 januari is de rubriek ‘Mental Health’ van start gegaan. De rubriek verschijnt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag. In de eerste aflevering wordt aandacht besteed aan het hardnekkige taboe onder jonge mannen om gevoelens te uiten en openlijk over emoties te praten.

Mental health coach Gwamungindi Mwakipesile stelt dat mannen vaak geen veilige ruimte ervaren om zich kwetsbaar op te stellen. In gesprek met onze nieuwsdienst gaf zij aan dat het zoeken naar mentale hulp nog te vaak wordt gezien als een teken van zwakte. Volgens haar praten mannen juist meer over hun gevoelens wanneer zij zich gehoord en gesteund voelen.

Daarnaast benadrukt Mwakipesile dat een mental health coach kan helpen bij het herkennen en doorbreken van negatieve denkpatronen, waardoor mensen leren om situaties op een andere manier te benaderen.

“Never worry alone – maak je nooit alleen zorgen,” luidt haar boodschap. Zij roept mensen die mentale ondersteuning nodig hebben op om het gesprek aan te gaan met een coach of psycholoog en hun zorgen niet in stilte te dragen.