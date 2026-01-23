Hof verlaagt straffen in CBvS-malversatiezaak

Het Hof van Justitie heeft in hoger beroep verschillende straffen verlaagd in de strafzaak rond de omvangrijke malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De voormalige governor Robert van Trikt is bij het gisteren uitgesproken vonnis veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, terwijl hij eerder nog acht jaar opgelegd kreeg.

Ook voormalig juridisch directeur Faranaaz Hausil kreeg strafvermindering en werd veroordeeld tot twee jaar celstraf in plaats van drie. Ginmardo Kromosoeto, oud-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), moet vier jaar uitzitten; de kantonrechter had hem eerder vijf jaar opgelegd. Voor Ashween Angnoe, zakenpartner van Van Trikt, bleef de straf ongewijzigd op vier jaar gevangenisstraf.

De straf van voormalig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, die zich nog altijd aan justitie onttrekt, werd door het Hof teruggebracht van twaalf naar tien jaar. Volgens persrechter Alida Johanns heeft het Hof bij de strafverminderingen zorgvuldig gekeken naar alle omstandigheden van de zaak.

Ondanks de aanpassingen in de strafmaat liet het Hof geen ruimte voor twijfel over de schuldvraag. Het Openbaar Ministerie heeft volgens de rechters overtuigend aangetoond dat de verdachten daadwerkelijk betrokken waren bij de gepleegde strafbare feiten.

Het bevel tot gevangenneming van ex-minister Hoefdraad blijft onverminderd van kracht. Voor Robert van Trikt, die het hoger beroep om humanitaire redenen in vrijheid mocht afwachten, is geen bevel tot gevangenneming uitgevaardigd.