Baarmoederhalskanker blijft belangrijke bedreiging voor vrouwen

  • January 23, 2026

Baarmoederhalskanker is nog steeds een belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen in Suriname, met jaarlijks gemiddeld 45 tot 50 sterfgevallen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door het HPV-virus, maar kan vaak voorkomen worden door tijdige screening en vaccinatie.

Gynaecoloog Marvin Dipokromo benadrukt dat vroege opsporing cruciaal is, omdat symptomen vaak pas in een later stadium optreden. Meer voorlichting, laagdrempelige screening en HPV-vaccinatie zijn volgens hem essentieel om het aantal sterfgevallen te verminderen. Januari staat daarom in Suriname in het teken van de Baarmoederhalskanker Bewustwordingsmaand.

