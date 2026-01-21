Taboe doorbreken: Hulp zoeken bij het PCS is geen schande

Een verwijzing van de huisarts naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) blijft in
Suriname vaak een gevoelig onderwerp. Verpleegkundig directeur Cheryl Pique merkt dat veel
mensen terughoudend zijn om over hun gevoelens en gemoedstoestand te praten.
Het PCS biedt juist de ondersteuning die nodig is voor mensen met mentale uitdagingen. Een
verwijzing betekent niet automatisch dat iemand een psychische ziekte heeft; ook een tijdelijke
verminderde gemoedstoestand kan reden zijn om hulp te zoeken.
Volgens Pique leidt schaamte en het niet bespreken van problemen vaak tot onnodig leed.
Vertrouwen is hierbij essentieel. Mantelzorgers, zoals familie en naasten, spelen een belangrijke
rol bij het aanmoedigen van open gesprekken en het bieden van steun.