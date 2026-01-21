Afonsoewa: uitvoering arbeidswetgeving schiet tekort

In de praktijk blijkt dat veel Surinamers te maken hebben met onzekere arbeidsrelaties en
onvoldoende bescherming. Hoewel het Directoraat Arbeid de arbeidswetgeving actueel heeft
gehouden, blijft de uitvoering achter. Dat stelde initiatiefnemer Silvana Afonsoewa gisteren
tijdens de behandeling van de nadere wijziging van de Wet Arbeidsadviescollege in De Nationale
Assemblée.
Met de wetswijziging wordt beoogd de wet beter te laten aansluiten op de hedendaagse
uitdagingen, waaronder de decentralisatie van de dienst. Daarnaast wil de regering de
zittingsduur van het Arbeidsadviescollege verlengen van twee naar vijf jaar. Deze verruiming
moet zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit in het werk van het college.
Afonsoewa wees erop dat in de afgelopen jaren de zittingsperiode herhaaldelijk werd vernieuwd,
terwijl vaak dezelfde leden opnieuw werden benoemd. Dit heeft volgens haar een negatieve
invloed gehad op het functioneren van het college, dat wel actief is, maar slechts in beperkte
mate effectief kan opereren.
Volgens de initiatiefnemer kan de wetswijziging niet los worden gezien van de veranderende
arbeidsmarkt. Toenemende complexiteit, internationale ontwikkelingen zoals arbeidsmigratie en
de opkomst van nieuwe economische sectoren vragen om een Arbeidsadviescollege dat sterk,
stabiel en deskundig is ingericht. Alleen dan kan het college adequaat inspelen op de huidige en
toekomstige uitdagingen.