Afonsoewa: uitvoering arbeidswetgeving schiet tekort

In de praktijk blijkt dat veel Surinamers te maken hebben met onzekere arbeidsrelaties en

onvoldoende bescherming. Hoewel het Directoraat Arbeid de arbeidswetgeving actueel heeft

gehouden, blijft de uitvoering achter. Dat stelde initiatiefnemer Silvana Afonsoewa gisteren

tijdens de behandeling van de nadere wijziging van de Wet Arbeidsadviescollege in De Nationale

Assemblée.

Met de wetswijziging wordt beoogd de wet beter te laten aansluiten op de hedendaagse

uitdagingen, waaronder de decentralisatie van de dienst. Daarnaast wil de regering de

zittingsduur van het Arbeidsadviescollege verlengen van twee naar vijf jaar. Deze verruiming

moet zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit in het werk van het college.

Afonsoewa wees erop dat in de afgelopen jaren de zittingsperiode herhaaldelijk werd vernieuwd,

terwijl vaak dezelfde leden opnieuw werden benoemd. Dit heeft volgens haar een negatieve

invloed gehad op het functioneren van het college, dat wel actief is, maar slechts in beperkte

mate effectief kan opereren.

Volgens de initiatiefnemer kan de wetswijziging niet los worden gezien van de veranderende

arbeidsmarkt. Toenemende complexiteit, internationale ontwikkelingen zoals arbeidsmigratie en

de opkomst van nieuwe economische sectoren vragen om een Arbeidsadviescollege dat sterk,

stabiel en deskundig is ingericht. Alleen dan kan het college adequaat inspelen op de huidige en

toekomstige uitdagingen.