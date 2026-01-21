Landveld ziet grotere rol voor ambassade bij toeristische promotie

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme is van mening dat de

Surinaamse ambassade in Nederland actiever kan bijdragen aan het aantrekken van toeristen naar

Suriname. Dat gaf hij aan in een gesprek met de nieuwsdienst.

Recent vond een werkoverleg plaats tussen de minister en de Surinaamse ambassadeur in

Nederland, Ricardo Panka. Tijdens dit overleg is gesproken over het verder versterken van het

toerismebeleid en de inzet van diplomatieke kanalen voor de internationale promotie van

Suriname. Een van de concrete afspraken is het breder onder de aandacht brengen van de

Surinaamse destinatiegids in Nederland.

Volgens Landveld is de interesse in Suriname als toeristische bestemming, vooral in Nederland,

groot. Hij benadrukte dat deze belangstelling beter benut kan worden door gerichte en structurele

promotie.