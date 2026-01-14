Verkiezingen in Uganda gekenmerkt door angst en politieke druk

De huidige verkiezingen in Uganda worden overschaduwd door detenties, intimidatie en zorgen over mogelijk geweld. Oppositieleider Bobi Wine legt de nadruk op politieke gevangenen in zijn campagne, terwijl zijn aanhangers te maken hebben met druk van de veiligheidsdiensten.

Critici spreken van een “farce” en waarschuwen dat het land slechts een oppervlakkige democratie kent, onder strikte controle van president Museveni en zijn loyale veiligheidsstroepen. Bobi Wine probeert van de verkiezingen een protestmoment te maken, met de nationale vlag als symbool van verzet, maar de autoriteiten hebben gewaarschuwd dat misbruik van nationale symbolen niet wordt toegestaan.