Verkiezingen in Uganda gekenmerkt door angst en politieke druk

  • January 14, 2026

De huidige verkiezingen in Uganda worden overschaduwd door detenties, intimidatie en zorgen over mogelijk geweld. Oppositieleider Bobi Wine legt de nadruk op politieke gevangenen in zijn campagne, terwijl zijn aanhangers te maken hebben met druk van de veiligheidsdiensten.

Critici spreken van een “farce” en waarschuwen dat het land slechts een oppervlakkige democratie kent, onder strikte controle van president Museveni en zijn loyale veiligheidsstroepen. Bobi Wine probeert van de verkiezingen een protestmoment te maken, met de nationale vlag als symbool van verzet, maar de autoriteiten hebben gewaarschuwd dat misbruik van nationale symbolen niet wordt toegestaan.

Previous Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)