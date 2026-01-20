Afstemming tussen OM en ACC over uitvoering VIV-regeling

  • January 20, 2026

Het Openbaar Ministerie en de Anti-Corruptie Commissie hebben op dinsdag 13 januari overleg
gevoerd over de praktische uitvoering van de verplichte Verklaring van Inkomen en Vermogen.
Daarbij zijn onder andere de geldende indieningstermijn tot 17 februari 2026 en de maatregelen
bij het niet tijdig indienen van de verklaring besproken.

Beide organisaties benadrukten het belang van goede samenwerking en hebben afgesproken het
overleg voort te zetten om de naleving van de VIV-verplichting op een juridisch zorgvuldige
manier te waarborgen.

