Afstemming tussen OM en ACC over uitvoering VIV-regeling

Het Openbaar Ministerie en de Anti-Corruptie Commissie hebben op dinsdag 13 januari overleg

gevoerd over de praktische uitvoering van de verplichte Verklaring van Inkomen en Vermogen.

Daarbij zijn onder andere de geldende indieningstermijn tot 17 februari 2026 en de maatregelen

bij het niet tijdig indienen van de verklaring besproken.

Beide organisaties benadrukten het belang van goede samenwerking en hebben afgesproken het

overleg voort te zetten om de naleving van de VIV-verplichting op een juridisch zorgvuldige

manier te waarborgen.