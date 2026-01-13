OWRO versterkt dijk langs Brantimakkaweg ter voorkoming van wateroverlast

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) werkt aan het versterken van kwetsbare delen van de dijk langs de Brantimakkaweg, in de richting van zee. Volgens Satish Bhagwandin, waarnemend hoofd van de afdeling Rivier- en Natuurbeheer, moeten alle zwakke plekken uiterlijk in april zijn aangepakt.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk om wateroverlast bij hoge waterstanden te voorkomen. Het afgelopen jaar hebben zowel woningen als landbouwgronden in het gebied schade opgelopen door overtollig water. Tot nu toe is al ongeveer 2.500 meter van de dijk versterkt.

Bhagwandin geeft aan dat de beperkte werkruimte de uitvoering van de werkzaamheden bemoeilijkt. Hij vraagt bewoners om begrip en geduld, aangezien de werkzaamheden tijdelijk overlast veroorzaken, onder meer door intensief vrachtverkeer en de slechte staat van het wegdek. Het ministerie benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.