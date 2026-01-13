Deskundigen verdeeld over rol van VS op wereldtoneel

  • January 13, 2026

Econoom Winston Ramautarsing stelt dat de Verenigde Staten proberen hun economische machtspositie internationaal te herwinnen. In een interview met ATV geeft hij aan dat de invloed van de VS de afgelopen jaren is afgenomen door de groeiende macht van landen als China, Rusland en India. Volgens hem erkende de regering-Trump deze ontwikkeling en werd daarom de strategie “Make America Great Again” gelanceerd.

Ramautarsing benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks de afgenomen invloed, nog steeds beschikken over de sterkste militaire capaciteit ter wereld. President Trump zou deze macht inzetten om de internationale positie van het land te versterken.

Socioloog Kirtie Algoe bekijkt de situatie vanuit een ander perspectief. Zij stelt dat het Amerikaanse militaire apparaat vooral wordt gebruikt om wereldwijd druk en angst uit te oefenen, waardoor veel landen bij spanningen met de VS geneigd zijn toe te geven en confrontaties te vermijden.

