Bosbranden verwoesten duizenden hectares in Patagonië

Bosbranden in de Argentijnse regio Patagonië hebben bijna 12.000 hectare natuurgebied in vlammen doen opgaan, terwijl sommige brandhaarden nog steeds actief zijn. Vooral in de Andes van de provincie Chubut lopen een elektriciteitscentrale en een school gevaar.

Meer dan 3.000 toeristen werden uit het getroffen gebied geëvacueerd. De officiële oorzaak van de branden is nog onbekend, maar gouverneur Ignacio Torres van Chubut vermoedt dat een van de grootste branden opzettelijk is aangestoken. Hij kondigde een beloning aan voor informatie over de daders en waarschuwde dat zij gevangen zullen worden gezet.

Bij de bestrijding zijn bijna 300 brandweerlieden en 15 blusvliegtuigen en -helikopters betrokken, ondersteund door het leger. De werkzaamheden worden bemoeilijkt door aanhoudende droogte, sterke wind en rookwolken. Chili bood via president Gabriel Boric hulp aan bij het blussen van de branden.

Patagonië kampt tijdens het zuidelijke zomerseizoen vaker met bosbranden door de combinatie van hoge temperaturen, sterke wind en droogte. Vorig jaar troffen soortgelijke branden het gebied zwaar, met tienduizenden verwoeste hectares, tientallen verwoeste huizen en één dodelijk slachtoffer.