 VS zet Cuba onder druk na Amerikaanse actie in Venezuela

De Verenigde Staten hebben de druk op Cuba verder opgevoerd in de nasleep van de Amerikaanse operatie in Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd afgezet. In een bericht op zijn sociale‑mediaplatform verklaarde president Donald Trump dat vanaf nu geen Venezolaanse olie of financiële steun meer naar Cuba zal gaan en riep hij Havana op om zo snel mogelijk een akkoord met Washington te sluiten “voordat het te laat is”.

Trump benadrukte dat Cuba lange tijd sterk afhankelijk was van olie en steun uit Venezuela, en suggereerde dat de gewijzigde situatie in de regio een nieuwe kans biedt voor diplomatieke en economische afspraken met de Verenigde Staten. Volgens hem moet Cuba nu nadenken over een herziening van de betrekkingen met Washington.

De Cubaanse president Miguel Díaz‑Canel reageerde scherp op de Amerikaanse oproep. Hij zei dat er geen lopende gesprekken zijn met de Verenigde Staten en verklaarde dat verbeterde betrekkingen alleen mogelijk zijn op basis van internationaal recht, wederzijds respect en zonder externe inmenging.