Suriname onderzoekt goedkopere inkoop van specialistische medicijnen via Colombia

Suriname kan mogelijk gespecialiseerde medicijnen op grotere schaal en tegen lagere kosten inkopen via een groot farmaceutisch bedrijf in Colombia. Dat heeft president Jennifer Geerlings-Simons bekendgemaakt tijdens een persmoment na haar bezoek aan het Hospital Internacional de Colombia.

De president bracht samen met minister van Volksgezondheid André Misiekaba op woensdag 7 januari een werkbezoek aan Colombia, op uitnodiging van de ziekenhuisinstelling. Zij keerden zaterdag terug. Volgens het staatshoofd had zij vlak voor haar vertrek vernomen dat het farmaceutisch bedrijf positief staat tegenover het Surinaamse verzoek om gezamenlijke medicatie-inkoop.

Daarnaast benadrukte Geerlings-Simons het belang van betere nazorg voor patiënten die in Colombia zijn behandeld. Zij gaf aan dat Surinaamse artsen nauwer contact moeten onderhouden met Colombiaanse specialisten. Digitale communicatie, die in Colombia veel wordt toegepast, zou volgens haar ook in Suriname kunnen bijdragen aan een efficiëntere en betere zorgverlening.